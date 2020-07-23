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«Ювентус» интересуется защитником «Пескары» Дзаппой

13:58
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«Ювентус» интересуется защитником «Пескары» Габриэле Дзаппой, сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.

По информации источника, туринский клуб попытается подписать игрока в летнее трансферное окно. Сообщается, что у «Интера», откуда 20-летний итальянец перешел в «Пескару», есть приоритетное право выкупа футболиста.

Дзаппа перешел в «Пескару» из «Интера» летом 2019 года за 3 миллиона евро. В сезоне-2019/20 игрок провел за «Пескару» 21 матч, на его счету 5 голов и 1 результативная передача. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость итальянца в 450 тысяч евро.

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