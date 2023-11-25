«Ювентус» в Турине на арене «Альянц Стадиум» сыграет против «Интера» в матче 13-го тура чемпионата Италии по футболу 26 ноября. Встреча начнется в 22.45 по московскому времени.

Телеканал «Матч ТВ» на ТВ и своем сайте matchtv.ru покажет видеотрансляцию противостояния «Ювентуса» и «Интера». Прямой эфир начнется в 22.40 мск.

Ключевые события игры «Ювентус» — «Интер» будут доступны в матч-центре «СЭ».

Команда тренера Массимилиано Аллегри занимает второе место в турнирной таблице серии А с 29 баллами. «Интер» располагается на первой строчке с 31 очком.

В последний раз команды играли друг с другом 26 апреля 2023 года. Тогда «Интер» обыграл «Ювентус» (1:0) в матче полуфинала Кубка Италии.

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