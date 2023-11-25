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Сегодня, 22:45

«Ювентус» — «Интер»: время начала и где смотреть трансляцию матча серии А

Трансляция игры чемпионата Италии «Ювентус» — «Интер» пройдет 26 ноября на «Матч ТВ»
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
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Футболист Душан Влахович.
Душан Влахович.
Фото Reuters

«Ювентус» в Турине на арене «Альянц Стадиум» сыграет против «Интера» в матче 13-го тура чемпионата Италии по футболу 26 ноября. Встреча начнется в 22.45 по московскому времени.

Телеканал «Матч ТВ» на ТВ и своем сайте matchtv.ru покажет видеотрансляцию противостояния «Ювентуса» и «Интера». Прямой эфир начнется в 22.40 мск.

Ключевые события игры «Ювентус» — «Интер» будут доступны в матч-центре «СЭ».

Команда тренера Массимилиано Аллегри занимает второе место в турнирной таблице серии А с 29 баллами. «Интер» располагается на первой строчке с 31 очком.

В последний раз команды играли друг с другом 26 апреля 2023 года. Тогда «Интер» обыграл «Ювентус» (1:0) в матче полуфинала Кубка Италии.

Чемпионат Италии по футболу: новости и обзоры матчей, расписание и календарь игр, интервью тренеров и статистика в актуальном виде.

Футбол
ФК Интер (Интернационале)
ФК Ювентус
Серия А
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«Салернитана» одержала волевую победу над «Лацио»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Интер 12 10 1 1 29-6 31
2
 Ювентус 12 9 2 1 19-7 29
3
 Наполи 13 7 3 3 26-14 24
4
 Милан 12 7 2 3 20-14 23
5
 Фиорентина 12 6 2 4 20-16 20
6
 Аталанта 13 6 2 5 21-13 20
7
 Рома 12 5 3 4 22-14 18
8
 Болонья 12 4 6 2 13-10 18
9
 Монца 12 4 5 3 13-11 17
10
 Лацио 13 5 2 6 14-15 17
11
 Торино 12 4 4 4 10-14 16
12
 Фрозиноне 12 4 3 5 17-20 15
13
 Лечче 12 3 5 4 13-16 14
14
 Дженоа 12 4 2 6 13-16 14
15
 Сассуоло 12 3 3 6 16-21 12
16
 Удинезе 12 1 8 3 8-15 11
17
 Эмполи 12 3 1 8 5-21 10
18
 Кальяри 12 2 3 7 12-24 9
19
 Верона 12 2 2 8 7-16 8
20
 Салернитана 13 1 5 7 10-25 8
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25.11 17:00
Салернитана – Лацио
 2 : 1
25.11 20:00
Аталанта – Наполи
 1 : 2
25.11 22:45
Милан – Фиорентина
 - : -
26.11 14:30
Кальяри – Монца
 - : -
26.11 17:00
Эмполи – Сассуоло
 - : -
26.11 17:00
Фрозиноне – Дженоа
 - : -
26.11 20:00
Рома – Удинезе
 - : -
26.11 22:45
Ювентус – Интер
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