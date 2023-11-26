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Кварацхелия стал 6-м игроком с 18 голами и 18 передачами в топ-5 европейских лиг с начала прошлого сезона

Руслан Минаев
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Хвича Кварацхелия.
Фото Global Look Press

Вингер «Наполи» Хвича Кварацхелия стал шестым игроком в топ-5 европейских лиг, кто с начала прошлого сезона забил минимум 18 голов и отдал 18 результативных передач.

22-летний грузин перешел в «Наполи» перед началом сезона-2022/23 и провел за неаполитанцев 59 матчей, забил 18 голов и отдал 22 результативные передачи.

Кварацхелия присоединился к форварду «Интер Майами» Лионелю Месси, который выступая за «ПСЖ» в прошлом сезоне забил 21 гол и сделал 20 ассистов, вингеру «Реала» Винисиусу Жуниору (29+25), нападающему «Атлетико» Антуану Гризманну (28+20), форварду «Арсенала» Букайо Сака (21+20) и игроку «Ливерпуля» Мохамеду Салаху (42+21).

Антуан Гризманн
Винисиус Жуниор
Лионель Месси
Мохамед Салах
Хвича Кварацхелия
Букайо Сака
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15-летний Камарда дебютировал за «Милан» и стал самым молодым игроком в истории серии А
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Интер 12 10 1 1 29-6 31
2
 Ювентус 12 9 2 1 19-7 29
3
 Милан 13 8 2 3 21-14 26
4
 Наполи 13 7 3 3 26-14 24
5
 Фиорентина 13 6 2 5 20-17 20
6
 Аталанта 13 6 2 5 21-13 20
7
 Рома 12 5 3 4 22-14 18
8
 Болонья 12 4 6 2 13-10 18
9
 Монца 12 4 5 3 13-11 17
10
 Лацио 13 5 2 6 14-15 17
11
 Торино 12 4 4 4 10-14 16
12
 Фрозиноне 12 4 3 5 17-20 15
13
 Лечче 12 3 5 4 13-16 14
14
 Дженоа 12 4 2 6 13-16 14
15
 Сассуоло 12 3 3 6 16-21 12
16
 Удинезе 12 1 8 3 8-15 11
17
 Эмполи 12 3 1 8 5-21 10
18
 Кальяри 12 2 3 7 12-24 9
19
 Верона 12 2 2 8 7-16 8
20
 Салернитана 13 1 5 7 10-25 8
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25.11 17:00
Салернитана – Лацио
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25.11 20:00
Аталанта – Наполи
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25.11 22:45
Милан – Фиорентина
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26.11 14:30
Кальяри – Монца
 - : -
26.11 17:00
Эмполи – Сассуоло
 - : -
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 - : -
26.11 20:00
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Лаутаро Мартинес

Лаутаро Мартинес

Интер

 12
Оливье Жиру

Оливье Жиру

Милан

 7
Виктор Осимхен

Виктор Осимхен

Наполи

 6
П
Маркус Тюрам

Маркус Тюрам

Интер

 5
Федерико Димарко

Федерико Димарко

Интер

 4
Джереми Толян

Джереми Толян

Сассуоло

 4
И К Ж
Малик Тшау

Малик Тшау

Милан

 11 1 3
Исак Хиен

Исак Хиен

Верона

 6 1 1
Санди Ловрич

Санди Ловрич

Удинезе

 10 1 1
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