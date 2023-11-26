Кварацхелия стал 6-м игроком с 18 голами и 18 передачами в топ-5 европейских лиг с начала прошлого сезона

Вингер «Наполи» Хвича Кварацхелия стал шестым игроком в топ-5 европейских лиг, кто с начала прошлого сезона забил минимум 18 голов и отдал 18 результативных передач.

22-летний грузин перешел в «Наполи» перед началом сезона-2022/23 и провел за неаполитанцев 59 матчей, забил 18 голов и отдал 22 результативные передачи.

Кварацхелия присоединился к форварду «Интер Майами» Лионелю Месси, который выступая за «ПСЖ» в прошлом сезоне забил 21 гол и сделал 20 ассистов, вингеру «Реала» Винисиусу Жуниору (29+25), нападающему «Атлетико» Антуану Гризманну (28+20), форварду «Арсенала» Букайо Сака (21+20) и игроку «Ливерпуля» Мохамеду Салаху (42+21).