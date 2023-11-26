Кварацхелия стал 6-м игроком с 18 голами и 18 передачами в топ-5 европейских лиг с начала прошлого сезона
Вингер «Наполи» Хвича Кварацхелия стал шестым игроком в топ-5 европейских лиг, кто с начала прошлого сезона забил минимум 18 голов и отдал 18 результативных передач.
22-летний грузин перешел в «Наполи» перед началом сезона-2022/23 и провел за неаполитанцев 59 матчей, забил 18 голов и отдал 22 результативные передачи.
Кварацхелия присоединился к форварду «Интер Майами» Лионелю Месси, который выступая за «ПСЖ» в прошлом сезоне забил 21 гол и сделал 20 ассистов, вингеру «Реала» Винисиусу Жуниору (29+25), нападающему «Атлетико» Антуану Гризманну (28+20), форварду «Арсенала» Букайо Сака (21+20) и игроку «Ливерпуля» Мохамеду Салаху (42+21).
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Интер
|12
|10
|1
|1
|29-6
|31
|
2
|Ювентус
|12
|9
|2
|1
|19-7
|29
|
3
|Милан
|13
|8
|2
|3
|21-14
|26
|
4
|Наполи
|13
|7
|3
|3
|26-14
|24
|
5
|Фиорентина
|13
|6
|2
|5
|20-17
|20
|
6
|Аталанта
|13
|6
|2
|5
|21-13
|20
|
7
|Рома
|12
|5
|3
|4
|22-14
|18
|
8
|Болонья
|12
|4
|6
|2
|13-10
|18
|
9
|Монца
|12
|4
|5
|3
|13-11
|17
|
10
|Лацио
|13
|5
|2
|6
|14-15
|17
|
11
|Торино
|12
|4
|4
|4
|10-14
|16
|
12
|Фрозиноне
|12
|4
|3
|5
|17-20
|15
|
13
|Лечче
|12
|3
|5
|4
|13-16
|14
|
14
|Дженоа
|12
|4
|2
|6
|13-16
|14
|
15
|Сассуоло
|12
|3
|3
|6
|16-21
|12
|
16
|Удинезе
|12
|1
|8
|3
|8-15
|11
|
17
|Эмполи
|12
|3
|1
|8
|5-21
|10
|
18
|Кальяри
|12
|2
|3
|7
|12-24
|9
|
19
|Верона
|12
|2
|2
|8
|7-16
|8
|
20
|Салернитана
|13
|1
|5
|7
|10-25
|8
|25.11
|17:00
|
Салернитана – Лацио
|2 : 1
|25.11
|20:00
|
Аталанта – Наполи
|1 : 2
|25.11
|22:45
|
Милан – Фиорентина
|1 : 0
|26.11
|14:30
|
Кальяри – Монца
|- : -
|26.11
|17:00
|
Эмполи – Сассуоло
|- : -
|26.11
|17:00
|
Фрозиноне – Дженоа
|- : -
|26.11
|20:00
|
Рома – Удинезе
|- : -
|26.11
|22:45
|
Ювентус – Интер
|- : -
|27.11
|20:30
|
Верона – Лечче
|- : -
|27.11
|22:45
|
Болонья – Торино
|- : -
|Г
|
|
Лаутаро Мартинес
Интер
|12
|
|
Оливье Жиру
Милан
|7
|
|
Виктор Осимхен
Наполи
|6
|П
|
|
Маркус Тюрам
Интер
|5
|
|
Федерико Димарко
Интер
|4
|
|
Джереми Толян
Сассуоло
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Малик Тшау
Милан
|11
|1
|3
|
|
Исак Хиен
Верона
|6
|1
|1
|
|
Санди Ловрич
Удинезе
|10
|1
|1