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Гол Кварацхелии принес «Наполи» победу над «Аталантой»

Руслан Минаев
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«Наполи» одержал выездную победу над «Аталантой» в матче 13-го тура чемпионата Италии — 2:1.

У гостей голы забивали Хвича Кварацхелия — в концовке первого тайма, и Элиф Элмас — на 79-й минуте. У хозяев отметился Адемола Лукман.

Российский полузащитник бергамасков Алексей Миранчук на поле не появился.

«Наполи» набрал 24 очка и вышел на третье место в турнирной таблице серии А. У «Аталанты» — 20 очков и 5-я строчка.

3 декабря неаполитанцы сыграют дома с «Интером». «Аталанта» 4-го числа отправится в гости к «Торино».

Италия. Серия А. 13-й тур
25 нояб, 20:00. Atleti Azzurri D'Italia (Бергамо)
Аталанта
1:2
Наполи

Хвича Кварацхелия
ФК Аталанта
ФК Наполи
Серия А
3
3
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«Салернитана» одержала волевую победу над «Лацио»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Интер 12 10 1 1 29-6 31
2
 Ювентус 12 9 2 1 19-7 29
3
 Наполи 13 7 3 3 26-14 24
4
 Милан 12 7 2 3 20-14 23
5
 Фиорентина 12 6 2 4 20-16 20
6
 Аталанта 13 6 2 5 21-13 20
7
 Рома 12 5 3 4 22-14 18
8
 Болонья 12 4 6 2 13-10 18
9
 Монца 12 4 5 3 13-11 17
10
 Лацио 13 5 2 6 14-15 17
11
 Торино 12 4 4 4 10-14 16
12
 Фрозиноне 12 4 3 5 17-20 15
13
 Лечче 12 3 5 4 13-16 14
14
 Дженоа 12 4 2 6 13-16 14
15
 Сассуоло 12 3 3 6 16-21 12
16
 Удинезе 12 1 8 3 8-15 11
17
 Эмполи 12 3 1 8 5-21 10
18
 Кальяри 12 2 3 7 12-24 9
19
 Верона 12 2 2 8 7-16 8
20
 Салернитана 13 1 5 7 10-25 8
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Салернитана – Лацио
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25.11 20:00
Аталанта – Наполи
 1 : 2
25.11 22:45
Милан – Фиорентина
 - : -
26.11 14:30
Кальяри – Монца
 - : -
26.11 17:00
Эмполи – Сассуоло
 - : -
26.11 17:00
Фрозиноне – Дженоа
 - : -
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Рома – Удинезе
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Интер

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