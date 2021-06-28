«Ювентус» и «Сассуоло» на этой неделе встретятся по поводу трансфера Локателли

«Ювентус» и «Сассуоло» на этой неделе проведут встречу по поводу трансфера полузащитника Мануэля Локателли, сообщает в Twitter журналист Николо Скира.

Ранее сообщалось, что сам футболист уже согласовал условия личного контракта с «Ювентусом», однако туринский клуб не спешить платить «Сассуоло» требуемые 60 миллионов евро.

В минувшем сезоне 23-летний итальянец сыграл 34 матча во всех турнирах на клубном уровне, в которых забил 4 мяча и сделал 3 результативные передачи. На чемпионате Европы 23-летний футболист оформил дубль в ворота сборной Швейцарии (3:0).