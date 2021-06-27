«Милан» интересуется Лукой Йовичем
22:05
«Милан» проявляет интерес к нападающему «Реала» Луке Йовичу, сообщает Marca.
«Королевский клуб» заплатил за Йовича 65 миллиона евро «Айнтрахту», но за два года Лука провел лишь 21 матч в ла лиге и прошлый сезон доигрывал во Франкфурте, регулярно выходя на поле.
Руководство «Реала» не горит желанием еще четыре года платить зарплату футболисту и намерено пристроить его в другой клуб.
В сезоне-2020/21 сербский форвард провел 18 матчей в бундеслиге, в которых забил 4 мяча.
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