«Милан» интересуется Лукой Йовичем

«Милан» проявляет интерес к нападающему «Реала» Луке Йовичу, сообщает Marca.

«Королевский клуб» заплатил за Йовича 65 миллиона евро «Айнтрахту», но за два года Лука провел лишь 21 матч в ла лиге и прошлый сезон доигрывал во Франкфурте, регулярно выходя на поле.

Руководство «Реала» не горит желанием еще четыре года платить зарплату футболисту и намерено пристроить его в другой клуб.

В сезоне-2020/21 сербский форвард провел 18 матчей в бундеслиге, в которых забил 4 мяча.