Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович выложил в Twitter трейлер фильма «Я — Златан». Фильм рассказывает о детстве и начале карьеры шведа.

I AM ZLATAN. THE MOVIE pic.twitter.com/AqqhhBjSkA — Zlatan Ibrahimovi? (@Ibra_official) June 28, 2021

Съемки начались в октябре 2020 года. Роль Ибрагимовича исполнят два актера, один из которых сыграет нападающего в возрасте 11-13 лет, а второй — 17-23 лет.

Художественный фильм планируют показать осенью 2021 года.