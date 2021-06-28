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Ибрагимович показал трейлер фильма «Я — Златан»

15:36
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Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович выложил в Twitter трейлер фильма «Я — Златан». Фильм рассказывает о детстве и начале карьеры шведа.

Съемки начались в октябре 2020 года. Роль Ибрагимовича исполнят два актера, один из которых сыграет нападающего в возрасте 11-13 лет, а второй — 17-23 лет.

Художественный фильм планируют показать осенью 2021 года.

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