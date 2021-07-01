«Ювентус» и «Интер» интересуются Джеко

Три топ-клуба интересуются форвардом Эдином Джеко, сообщает Sport Mediaset.

По данным источника, в 35-летнем игроке заинтересованы «Ювентус», «Интер» и «Бешикташ».

«Рома» готова отпустить боснийца, если клуб получит достойное предложение. «Юве» и «Интер» из-за финансовых трудностей попробуют предложить кого-то в обмен.

Окончательное решение о будущем Джеко примет главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью.