Касерес и Валеро покинули «Фиорентину»

Защитник «Фиорентины» Мартин Касерес покинул клуб, информирует пресс-служба «фиалок». У футболиста истек контракт.

Ранее сообщалось, что в услугах уругвайца заинтересованы «Кальяри» и «Сампдория». В прошедшем сезоне 34-летний Касерес провел 29 матчей и забил в них два гола.

Кроме того, клуб покинул 36-летний полузащитник Борха Валеро, у которого также истек контракт. Он выступал за «Фиорентину» с 2012 по 2017 год, а потом вернулся в клуб осенью 2020 года. Всего он провел 233 матча за команду и забил 17 голов.

Сегодня «Фиорентина» также объявила об уходе полузащитника Франка Рибери.

Вчера стало известно, что новым главным тренером «Фиорентины», за которую выступает российский нападающий Александр Кокорин, стал Винченцо Итальяно.