Касерес и Валеро покинули «Фиорентину»
15:59
Защитник «Фиорентины» Мартин Касерес покинул клуб, информирует пресс-служба «фиалок». У футболиста истек контракт.
Ранее сообщалось, что в услугах уругвайца заинтересованы «Кальяри» и «Сампдория». В прошедшем сезоне 34-летний Касерес провел 29 матчей и забил в них два гола.
Кроме того, клуб покинул 36-летний полузащитник Борха Валеро, у которого также истек контракт. Он выступал за «Фиорентину» с 2012 по 2017 год, а потом вернулся в клуб осенью 2020 года. Всего он провел 233 матча за команду и забил 17 голов.
Сегодня «Фиорентина» также объявила об уходе полузащитника Франка Рибери.
Вчера стало известно, что новым главным тренером «Фиорентины», за которую выступает российский нападающий Александр Кокорин, стал Винченцо Итальяно.
Читайте также
0
Зачет
vs
0
Офсайд
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю