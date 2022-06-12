«Ювентус» и Ди Мария не могут договориться по сумме зарплаты игрока

«Ювентус» ведет переговоры с полузащитником Анхелем Ди Марией. Однако стороны пока не могут договориться по сумме зарплаты игрока, сообщает Tuttosport.

Туринский клуб предлагает 34-летнему аргентинцу контракт на один год с зарплатой в 7 миллионов евро. Футболист же хочет получить 7,5 миллиона, а также еще 1,5 миллиона в виде возможных бонусов.

В прошедшем сезоне Анхель Ди Мария провел за «ПСЖ» в чемпионате 26 матчей, в которых забил пять голов и сделал семь результативных передач.

Летом он покидает клуб на правах свободного агента.