В Италии сообщили, что «Аталанта» постарается продать Миранчука

«Аталанта» хочет продать ряд игроков в летнее трансферное окно. В этот список попал российский полузащитник Алексей Миранчук, сообщает а La Gazzetta dello Sport.

Также в следующем сезоне в составе бергамасков может не оказаться полузащитников Йосипа Иличича, Марио Пашалича и Маттео Пессины. Хотят продать и кого-то из защитников — выбирают между Хансом Хатебуром и Йоакимом Мехле.

Миранчук перешел в «Аталанту» из «Локомотива» в сентябре 2020 года. В сезоне-2021/22 полузащитник принял участие в 25 матчах команды, на его счету 2 гола и 5 результативных передач.

Контракт Миранчука с клубом рассчитан до лета 2024 года. Портал Transfermarkt.com оценивает футболиста в 10 миллионов евро.