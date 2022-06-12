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Полузащитник «Милана» Диас: «Ибрагимович ровесник моего отца и я обязан делать передачи на него, чтобы он не злился»

Хавбек «Милана» Диас поделился мнением об Ибрагимовиче
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Полузащитник «Милана» Браим Диас поделился мнением о нападающем «россонери» Златане Ибрагимовиче и вкладе 40-летнего шведа в победе в чемпионате Италии.

«Он ровесник моего отца, но по-прежнему делает разницу. В раздевалке он для меня, как отец. Златан сделал мою жизнь легче, потому что, когда у меня мяч я обязан сделать на него передачу, чтобы он не злился.

Ибрагимович невероятный игрок с большой харизмой, который любит побеждать. Он делает вас лучше, потому что побуждает выкладываться на полную», — цитирует Диаса Marca.

Ранее сообщалось, что форвард подпишет с «Миланом» новый контракт сроком на год.

В прошедшем сезоне Ибрагимович забил 8 мячей и отдал 3 результативные передачи в 27 матчах за «россонери». Контракт нападающего с клубом рассчитан до 30 июня 2022 года.

Златан Ибрагимович
ФК Милан
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2
 Интер 38 25 9 4 84-32 84
3
 Наполи 38 24 7 7 74-31 79
4
 Ювентус 38 20 10 8 57-37 70
5
 Лацио 38 18 10 10 77-58 64
6
 Рома 38 18 9 11 59-43 63
7
 Фиорентина 38 19 5 14 59-51 62
8
 Аталанта 38 16 11 11 65-48 59
9
 Верона 38 14 11 13 65-59 53
10
 Торино 38 13 11 14 46-41 50
11
 Сассуоло 38 13 11 14 64-66 50
12
 Удинезе 38 11 14 13 61-58 47
13
 Болонья 38 12 10 16 44-55 46
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 Эмполи 38 10 11 17 50-70 41
15
 Сампдория 38 10 6 22 46-63 36
16
 Специя 38 10 6 22 41-71 36
17
 Салернитана 38 7 10 21 33-78 31
18
 Кальяри 38 6 12 20 34-68 30
19
 Дженоа 38 4 16 18 27-60 28
20
 Венеция 38 6 9 23 34-69 27
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20.05 21:45
Торино – Рома
 0 : 3
21.05 18:15
Дженоа – Болонья
 0 : 1
21.05 21:45
Аталанта – Эмполи
 0 : 1
21.05 21:45
Лацио – Верона
 3 : 3
21.05 21:45
Фиорентина – Ювентус
 2 : 0
22.05 13:30
Специя – Наполи
 0 : 3
22.05 19:00
Интер – Сампдория
 3 : 0
22.05 19:00
Сассуоло – Милан
 0 : 3
22.05 22:00
Венеция – Кальяри
 0 : 0
22.05 22:00
Салернитана – Удинезе
 0 : 4
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Лацио

 27
Душан Влахович

Душан Влахович

Ювентус

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Лаутаро Мартинес

Лаутаро Мартинес

Интер

 21
П
Доменико Берарди

Доменико Берарди

Сассуоло

 11
Хакан Чалханоглу

Хакан Чалханоглу

Интер

 10
Николо Барелла

Николо Барелла

Интер

 10
И К Ж
Адама Сумаоро

Адама Сумаоро

Болонья

 28 2 5
Итан Ампаду

Итан Ампаду

Венеция

 29 1 11
Николо Дзаньоло

Николо Дзаньоло

Рома

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