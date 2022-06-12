Полузащитник «Милана» Диас: «Ибрагимович ровесник моего отца и я обязан делать передачи на него, чтобы он не злился»

Полузащитник «Милана» Браим Диас поделился мнением о нападающем «россонери» Златане Ибрагимовиче и вкладе 40-летнего шведа в победе в чемпионате Италии.

«Он ровесник моего отца, но по-прежнему делает разницу. В раздевалке он для меня, как отец. Златан сделал мою жизнь легче, потому что, когда у меня мяч я обязан сделать на него передачу, чтобы он не злился.

Ибрагимович невероятный игрок с большой харизмой, который любит побеждать. Он делает вас лучше, потому что побуждает выкладываться на полную», — цитирует Диаса Marca.

Ранее сообщалось, что форвард подпишет с «Миланом» новый контракт сроком на год.

В прошедшем сезоне Ибрагимович забил 8 мячей и отдал 3 результативные передачи в 27 матчах за «россонери». Контракт нападающего с клубом рассчитан до 30 июня 2022 года.