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«Ювентус» и «Барселона» договорились о переходе Мораты

30 декабря, 23:56
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«Ювентус» и «Барселона» достигли соглашение по трансферу нападающего Альваро Мораты.

Как сообщает Catalunya Radio, теперь каталонцы должны договориться с «Атлетико», которому принадлежит 29-летний футболист. Мадридский клуб просит за форварда 35 миллионов евро.

Мората с сентября 2020 года играет на правах аренды за «Ювентус». В сезоне-2021/22 он провел на поле 23 матча и забил 7 голов.

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Анна Горшкова все материалы автора

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