«Ювентус» и «Барселона» договорились о переходе Мораты
30 декабря, 23:56
«Ювентус» и «Барселона» достигли соглашение по трансферу нападающего Альваро Мораты.
Как сообщает Catalunya Radio, теперь каталонцы должны договориться с «Атлетико», которому принадлежит 29-летний футболист. Мадридский клуб просит за форварда 35 миллионов евро.
Мората с сентября 2020 года играет на правах аренды за «Ювентус». В сезоне-2021/22 он провел на поле 23 матча и забил 7 голов.
Читайте также
Реклама
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю