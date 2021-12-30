«Ювентус» и «Барселона» договорились о переходе Мораты

«Ювентус» и «Барселона» достигли соглашение по трансферу нападающего Альваро Мораты.

Как сообщает Catalunya Radio, теперь каталонцы должны договориться с «Атлетико», которому принадлежит 29-летний футболист. Мадридский клуб просит за форварда 35 миллионов евро.

Мората с сентября 2020 года играет на правах аренды за «Ювентус». В сезоне-2021/22 он провел на поле 23 матча и забил 7 голов.