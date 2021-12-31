«Интер» предложил Гинтеру четырехлетний контракт

«Интер» готов летом приобрести защитника «Боруссии» Мехенгладбах Маттиаса Гинтера, сообщает Николо Скира в своем Twitter.

По данным источника, итальянский клуб подпишет игрока на правах свободного агента. «Интер» предложил немцу 4-х летний контракт с зарплатой в три миллиона евро плюс бонусы.

Гинтер играет в «Боруссии» с 2017 года. В этом сезоне он участвовал в 15 матчах бундеслиги и не отметился результативными действиями. Ранее сообщалось, что Гинтер покинет «Боруссию» летом 2022 года.