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«Ювентус» хочет заключить контракт с 16-летним аргентинцем

11:41
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«Ювентус» проявляет интерес к форварду «Велес Сарсфилда» Матиасу Суле. Туринский клуб намерен заключить с 16-летним аргентинцем контракт зимой, утверждает La Gazzetta dello Sport.

Сам футболист также уже принял предложение «Ювентуса». С ним в Италию переедет жить мать, которой уже оформили итальянский паспорт.

Чемпионат Италии по футболу: турнирная таблица, новости и обзоры, расписание и результаты игр

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