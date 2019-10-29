«Ювентус» хочет заключить контракт с 16-летним аргентинцем
11:41
«Ювентус» проявляет интерес к форварду «Велес Сарсфилда» Матиасу Суле. Туринский клуб намерен заключить с 16-летним аргентинцем контракт зимой, утверждает La Gazzetta dello Sport.
Сам футболист также уже принял предложение «Ювентуса». С ним в Италию переедет жить мать, которой уже оформили итальянский паспорт.
Чемпионат Италии по футболу: турнирная таблица, новости и обзоры, расписание и результаты игр
Самые обсуждаемые материалы
Загрузка...