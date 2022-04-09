«Ювентус» хочет продать Рабьо в летнее трансферное окно

«Ювентус» планирует продать полузащитника Адриена Рабьо в летнее трансферное окно, сообщает Football Italia.

По информации источника, туринский клуб хочет усилить центральную линию полузащиты и хочет подписать либо Поля Погба («Манчестер Юнайтед»), либо Сергея Милинковича-Савича («Лацио»). «Ювентус» намерен продать Рабьо, чтобы освободить место в составе и разгрузить платежную ведомость.

В сезоне-2021/22 Рабьо сделал 3 результативных передачи в 37 матчах за «Ювентус». Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость 27-летнего француза в 18 миллионов евро.