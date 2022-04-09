Жиру высказался о карьере 40-летнего Ибрагимовича

Нападающий «Милана» Оливье Жиру высказался о Златане Ибрагимовиче.

«Его карьера, долголетие и решимость оставаться на высоком уровне является чем-то экстраординарным для 40-летнего игрока. Он постоянно хочет большего. Я, например, не знаю, смогу ли я забивать голы через пять лет. Позволят ли мне это делать мои колени, лодыжки и спина. У меня огромное уважение к Ибрагимовичу», — приводит слова Жиру Football Italia со ссылкой на Eleven Sports Belgium.

В текущем сезоне 40-летний Ибрагимович сыграл в 19 матчах в серии А, забил 8 голов и отдал 2 результативные передачи. У 35-летнего Жиру 8 голов и 4 результативные передачи в 22 матчах чемпионата.