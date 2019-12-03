«Ювентус» хочет приобрести 19-летнего Тонали летом 2020 года

Полузащитник «Брешии» Сандро Тонали летом может перейти в «Ювентус», сообщает Goal Italia.

По мнению источника, туринский клуб попытается приобрести 19-летнего итальянца, который считается будущей суперзвездой. Стоимость Тонали оценивается в 50 млн евро.

Президент «Брешии» Массимо Челино в интервью Gazzetta dello Sport заявил, что готов пойти на большие траты, чтобы сохранить игрока в команде.

Тонали в текущем сезоне провел 13 матчей в серии А, в которых забил гол и сделал две результативные передачи. Также на его счету три матча за сборную Италии в квалификации Евро-2020.