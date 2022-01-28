«Ювентус» хочет получить 5 миллионов евро за досрочное расторжение аренды Мораты

«Барселона» хочет купить нападающего «Атлетико» Альваро Морату, который сейчас выступает на правах аренды за «Ювентус», сообщает Marca.

Каталонский клуб хочет также взять игрока в аренду с опцией выкупа, но мадридский клуб настаивает на немедленном трансфере 29-летнего испанца.

Также «Юве» хочет получить 5 миллионов евро за досрочное расторжение аренды игрока.

В нынешнем сезоне Мората забил восемь мячей и отдал пять результативных передач в 29 матчах за «Ювентус». Портал Transfermarkt оценивает испанца в 35 миллионов евро.