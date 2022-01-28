«Салернитана» арендовала полузащитника «Торино»
«Салернитана» арендовала полузащитника «Торино» Симоне Верди. Арендное соглашение рассчитано до окончания сезона-2021/22.
В нынешнем сезоне 29-летний полузащитник провел лишь 3 матча и забил 1 гол за «Торино» во всех турнирах. В конце декабря он переболел коронавирусом.
В послужном списке Верди есть 4 матча за национальную сборную Италии.
Положение команд
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Хоккей
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Интер
|22
|16
|5
|1
|53-17
|53
|
2
|Наполи
|23
|15
|4
|4
|43-16
|49
|
3
|Милан
|23
|15
|4
|4
|47-25
|49
|
4
|Аталанта
|22
|12
|7
|3
|44-26
|43
|
5
|Ювентус
|23
|12
|6
|5
|34-21
|42
|
6
|Рома
|23
|12
|2
|9
|40-30
|38
|
7
|Фиорентина
|22
|11
|3
|8
|41-30
|36
|
8
|Лацио
|23
|10
|6
|7
|46-39
|36
|
9
|Верона
|23
|9
|6
|8
|43-38
|33
|
10
|Торино
|22
|9
|5
|8
|30-21
|32
|
11
|Сассуоло
|23
|7
|8
|8
|39-38
|29
|
12
|Эмполи
|23
|8
|5
|10
|37-47
|29
|
13
|Болонья
|22
|8
|3
|11
|29-37
|27
|
14
|Специя
|23
|7
|4
|12
|24-42
|25
|
15
|Удинезе
|22
|5
|9
|8
|31-36
|24
|
16
|Сампдория
|23
|5
|5
|13
|29-41
|20
|
17
|Венеция
|22
|4
|6
|12
|20-40
|18
|
18
|Кальяри
|23
|3
|8
|12
|22-44
|17
|
19
|Дженоа
|23
|1
|10
|12
|20-45
|13
|
20
|Салернитана
|22
|3
|2
|17
|14-53
|10
Результаты / календарь
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35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|6.01
|14:30
|
Болонья – Интер
|- : -
|6.01
|14:30
|
Сампдория – Кальяри
|1 : 2
|6.01
|16:30
|
Лацио – Эмполи
|3 : 3
|6.01
|16:30
|
Специя – Верона
|1 : 2
|6.01
|18:30
|
Аталанта – Торино
|- : -
|6.01
|18:30
|
Сассуоло – Дженоа
|1 : 1
|6.01
|20:30
|
Милан – Рома
|3 : 1
|6.01
|20:30
|
Салернитана – Венеция
|- : -
|6.01
|22:45
|
Фиорентина – Удинезе
|- : -
|6.01
|22:45
|
Ювентус – Наполи
|1 : 1
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Чиро Иммобиле
Лацио
|17
|
|
Душан Влахович
Фиорентина
|17
|
|
Джованни Симеоне
Верона
|12
|П
|
|
Ромеро Луис Альберто
Лацио
|6
|
|
Сергей Милинкович-Савич
Лацио
|6
|
|
Перейра Гомес Фелипе Андерсон
Лацио
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Роберто Сориано
Болонья
|20
|1
|4
|
|
Луис Фелипе
Лацио
|20
|1
|9
|
|
Итан Ампаду
Венеция
|15
|1
|7
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