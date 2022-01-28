«Салернитана» арендовала полузащитника «Торино»

«Салернитана» арендовала полузащитника «Торино» Симоне Верди. Арендное соглашение рассчитано до окончания сезона-2021/22.

В нынешнем сезоне 29-летний полузащитник провел лишь 3 матча и забил 1 гол за «Торино» во всех турнирах. В конце декабря он переболел коронавирусом.

В послужном списке Верди есть 4 матча за национальную сборную Италии.