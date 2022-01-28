Нападающий «Сассуоло» Скамакка — главный претендент на замену Холанна в «Боруссии»

Дортмундская «Боруссия» ищет замену нападающему Эрлингу Холанну, который может перейти летом в другой клуб.

Как сообщает La Gazzetta dello Sport, главным претендентом на его место является форвард «Сассуоло» Джанлука Скамакка.

Контракт 23-летнего футболиста с клубом рассчитано до 30 июня 2025 года. Портал Transfermarkt.ru оценивает стоимость игрока в 20 миллионов евро.

В текущем сезоне Скамакка сыграл за «Сассуоло» 22 матча в чемпионате Италии и забил 9 голов.