«Ювентус» хочет подписать Кьезу

«Ювентус» планирует подписать нападающего «Фиорентины» Федерико Кьезу, сообщает Sky Sport Italia.

Клуб из Турина сначала должен продать нескольких футболистов. В частности, «Юве» хочет расстаться с Сами Хедирой, Федерико Бернардески и Дугласом Костой.

«Фиорентина» готова выслушать предложение от «Ювентуса». Сам Кьеза договорился об условиях 5-летнего контракта с туринцами еще в июне 2019 года. Игрок согласовал зарплату в размере 10 миллионов евро в год до уплаты налогов.

В этом сезоне 22-летний хавбек сделал один ассист в одном матче серии А. В прошлом итальянец забил 10 мячей и отдал 9 голевых передач в 34 играх чемпионата.