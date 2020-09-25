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«Ювентус» хочет подписать Кьезу

23:05
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«Ювентус» планирует подписать нападающего «Фиорентины» Федерико Кьезу, сообщает Sky Sport Italia.

Клуб из Турина сначала должен продать нескольких футболистов. В частности, «Юве» хочет расстаться с Сами Хедирой, Федерико Бернардески и Дугласом Костой.

«Фиорентина» готова выслушать предложение от «Ювентуса». Сам Кьеза договорился об условиях 5-летнего контракта с туринцами еще в июне 2019 года. Игрок согласовал зарплату в размере 10 миллионов евро в год до уплаты налогов.

В этом сезоне 22-летний хавбек сделал один ассист в одном матче серии А. В прошлом итальянец забил 10 мячей и отдал 9 голевых передач в 34 играх чемпионата.

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