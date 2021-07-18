Падоин может вернуться в «Ювентус» в качестве тренера

Известный в прошлом футболист Симоне Падоин может вернуться в «Ювентус», сообщает Tuttosport.

Бывший полузащитник может стать частью тренерского штаба Массимилиано Аллегри, главного тренера команды.

Падоин уже побывал на тренировочной базе клуба. Утверждается, что итальянец приехал не просто так, а ради обсуждения возможной новой роли в клубе.

Будучи футболистом, Падоин выступал за «Ювентус» с 2014 по 2016 год.