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Падоин может вернуться в «Ювентус» в качестве тренера

21:04
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Известный в прошлом футболист Симоне Падоин может вернуться в «Ювентус», сообщает Tuttosport.

Бывший полузащитник может стать частью тренерского штаба Массимилиано Аллегри, главного тренера команды.

Падоин уже побывал на тренировочной базе клуба. Утверждается, что итальянец приехал не просто так, а ради обсуждения возможной новой роли в клубе.

Будучи футболистом, Падоин выступал за «Ювентус» с 2014 по 2016 год.

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Иван Шитик все материалы автора

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