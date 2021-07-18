Падоин может вернуться в «Ювентус» в качестве тренера
21:04
Известный в прошлом футболист Симоне Падоин может вернуться в «Ювентус», сообщает Tuttosport.
Бывший полузащитник может стать частью тренерского штаба Массимилиано Аллегри, главного тренера команды.
Падоин уже побывал на тренировочной базе клуба. Утверждается, что итальянец приехал не просто так, а ради обсуждения возможной новой роли в клубе.
Будучи футболистом, Падоин выступал за «Ювентус» с 2014 по 2016 год.
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