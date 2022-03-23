«Ювентус» готовит крупное предложение по Салаху

«Ювентус» готовит крупное предложение для нападающего «Ливерпуля» Мохамеда Салаха, сообщает Gazzetta.

По данным источника, туринский клуб, который потерпел поражение в 1/8 финала Лиги чемпионов и занимает четвертое место в серии А (59 очков), намерен выделить средства на усиление атаки даже после приобретения Душана Влаховича.

Как сообщается, Салах является одним из главных вариантов для «Ювентуса» на фоне его контрактных разногласий с «Ливерпулем».

Ранее информировалось, что форвард не против летом 2022 года перейти в «Барселону» или «ПСЖ».

Текущее соглашение 29-летнего футболиста рассчитано до 30 июня 2023 года.

В сезоне-2021/22 Салах сыграл за «Ливерпуль» 36 матчей во всех турнирах, забил 28 голов и отдал 10 результативных передач.