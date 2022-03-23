«Интер» в ближайшее время объявит о продлении контракта с Брозовичем

«Интер» в ближайшее время объявит о продлении контракта с полузащитником Марсело Брозовичем, сообщает журналист Фабрицио Романо.

По информации источника, официальное объявление ожидается в ближайшие часы. 29-летний хорват подпишет новое соглашение с клубом до конца июня 2026 года.

Брозович выступает за «Интер» с 2015 года. Нынешний контракт футболиста действует до конца июня 2022 года.

В сезоне-2021/22 полузащитник принял участие в 37 матчах «Интера», на его счету 1 гол и 2 результативных передачи.