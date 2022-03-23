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«Интер» в ближайшее время объявит о продлении контракта с Брозовичем

Иван Торопцев
Корреспондент
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«Интер» в ближайшее время объявит о продлении контракта с полузащитником Марсело Брозовичем, сообщает журналист Фабрицио Романо.

По информации источника, официальное объявление ожидается в ближайшие часы. 29-летний хорват подпишет новое соглашение с клубом до конца июня 2026 года.

Брозович выступает за «Интер» с 2015 года. Нынешний контракт футболиста действует до конца июня 2022 года.

В сезоне-2021/22 полузащитник принял участие в 37 матчах «Интера», на его счету 1 гол и 2 результативных передачи.

Марсело Брозович
Футбол
ФК Интер (Интернационале)
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3
 Интер 29 17 9 3 62-24 60
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 Ювентус 30 17 8 5 47-26 59
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 Аталанта 29 14 9 6 51-31 51
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 Рома 30 15 6 9 50-35 51
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 Лацио 30 14 7 9 58-45 49
8
 Фиорентина 29 14 5 10 48-38 47
9
 Сассуоло 30 11 10 9 55-49 43
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 Верона 30 11 9 10 55-47 42
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 Торино 29 9 8 12 34-30 35
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 Сампдория 30 8 5 17 39-51 29
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 Специя 30 8 5 17 31-54 29
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 Кальяри 30 5 10 15 28-54 25
18
 Дженоа 30 2 16 12 23-47 22
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 Венеция 29 5 7 17 25-54 22
20
 Салернитана 29 3 7 19 22-68 15
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6.01 14:30
Болонья – Интер
 - : -
6.01 14:30
Сампдория – Кальяри
 1 : 2
6.01 16:30
Лацио – Эмполи
 3 : 3
6.01 16:30
Специя – Верона
 1 : 2
6.01 18:30
Аталанта – Торино
 - : -
6.01 18:30
Сассуоло – Дженоа
 1 : 1
6.01 20:30
Милан – Рома
 3 : 1
6.01 20:30
Салернитана – Венеция
 - : -
6.01 22:45
Фиорентина – Удинезе
 - : -
6.01 22:45
Ювентус – Наполи
 1 : 1
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Чиро Иммобиле

Лацио

 21
Душан Влахович

Душан Влахович

Ювентус

 21
Джованни Симеоне

Джованни Симеоне

Верона

 15
П
Доменико Берарди

Доменико Берарди

Сассуоло

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Николо Барелла

Николо Барелла

Интер

 7
Ромеро Луис Альберто

Ромеро Луис Альберто

Лацио

 7
И К Ж
Николо Дзаньоло

Николо Дзаньоло

Рома

 23 1 8
Кельвен Амиан

Кельвен Амиан

Специя

 24 1 5
Тео Эрнандес

Тео Эрнандес

Милан

 24 1 5
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