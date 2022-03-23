Шкриньяр заявил, что готов продлить контракт с «Интером»

Защитник «Интера» Милан Шкриньяр заявил, что намерен остаться в команде.

«Я думаю, «Интер» предложит мне новый контракт, а я подпишу его и останусь в команде», — приводит журналист Николо Скира слова Шкриньяра.

Шкриньяр выступает за «Интер» с июля 2017 года. В сезоне-2021/22 он забил 4 гола в 37 матчах за команду. Нынешний контракт 27-летнего словака с клубом действует до июня 2023 года.

Ранее сообщалось, что «Интер» готов предложить Шкриньяру контракт до 2026 года.