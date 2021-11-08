«Ювентус» готов расторгнуть контракт с Рэмзи

«Ювентус» намерен расстаться с полузащитником Аароном Рэмзи. Туринский клуб готов досрочно расторгнуть контракт с 30-летним валлийцем, сообщает Calciomercato.

Действующий контракт футболиста и туринцев рассчитан до лета 2023 года. Валлиец не смог закрепиться в составе «Старой синьоры», а в нынешнем сезоне почти не выходил на поле в поединках серии А. Туринцы хотят, чтобы он самостоятельно нашел себе новый клуб. Источник не исключает возвращения в АПЛ.