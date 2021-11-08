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Таккинарди о праздновании Чалханоглу: «Неуважение к «Милану» и фанатам, которые раньше поддерживали его»

22:35
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Бывший игрок «Ювентуса» Алессио Таккинарди прокомментировал празднование гола полузащитника «Интера» Хакана Чалханоглу, который забил в матче против своей бывшей команды «Милана» (1:1).

«Неуважение к клубу и фанатам, которые раньше поддерживали его. Еще и потому, что он ушел бесплатно», — приводит слова Таккинарди Football Italia.

На 11-й минуте первого тайма миланского дерби Чалханоглу реализовал пенальти. После точного удара он отпраздновал гол, приложив обе руки к ушам и глядя в сторону трибун.

27-летний полузащитник до июля 2021 года играл за «Милан», а затем свободным агентом перешел в «Интер».

В нынешнем сезоне турецкий футболист сыграл за команду 12 матчей и забил 2 гола.

Дополнительная информация:

https://football-italia.net/it-was-disrespectful-calhanoglus-celebration-causes-debate/

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