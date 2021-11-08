Брозович отказывается снижать требования по новому контракту
20:24
«Интер» пока не может договориться о продлении контракта с полузащитником Марсело Брозовичем. Футболист отказывается снижать свои запросы по зарплате, сообщает Calciomercato.
«Нерадзурри» предлагают футболисту соглашение до июня 2025 года с зарплатой 5 миллионов евро в год без учета бонусов. Хорват хочет более длительный контракт и зарплату 7 миллионов евро.
Действующий контракт Брозовича с черно-синими рассчитан до конца сезона. В текущем сезоне 28-летний хавбек сыграл 15 матчей во всех турнирах, записав на свой счет 1 гол и 2 результативные передачи.
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