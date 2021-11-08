Футбол
Италия
Новости
Серия A Серия B Кубок Суперкубок
Новости   //    Футбол   //    Италия

Брозович отказывается снижать требования по новому контракту

20:24
Теги:

«Интер» пока не может договориться о продлении контракта с полузащитником Марсело Брозовичем. Футболист отказывается снижать свои запросы по зарплате, сообщает Calciomercato.

«Нерадзурри» предлагают футболисту соглашение до июня 2025 года с зарплатой 5 миллионов евро в год без учета бонусов. Хорват хочет более длительный контракт и зарплату 7 миллионов евро.

Действующий контракт Брозовича с черно-синими рассчитан до конца сезона. В текущем сезоне 28-летний хавбек сыграл 15 матчей во всех турнирах, записав на свой счет 1 гол и 2 результативные передачи.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Иван Шитик все материалы автора

Чемпионат Италии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также
«Поставили Чайковского, потом упс — и заиграл наш гимн!» Россиянку чествовали вопреки санкциям ВАДА
Рашкин ухмыльнулся на вопрос о вакцинации от коронавируса
0