Брозович отказывается снижать требования по новому контракту

«Интер» пока не может договориться о продлении контракта с полузащитником Марсело Брозовичем. Футболист отказывается снижать свои запросы по зарплате, сообщает Calciomercato.

«Нерадзурри» предлагают футболисту соглашение до июня 2025 года с зарплатой 5 миллионов евро в год без учета бонусов. Хорват хочет более длительный контракт и зарплату 7 миллионов евро.

Действующий контракт Брозовича с черно-синими рассчитан до конца сезона. В текущем сезоне 28-летний хавбек сыграл 15 матчей во всех турнирах, записав на свой счет 1 гол и 2 результативные передачи.