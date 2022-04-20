«Удинезе» дома проиграл «Салернитане»

«Удинезе» дома проиграл «Салернитане» в перенесенном матче 19-го тура чемпионата Италии. Матч закончился со счетом 0:1.

Гол на 90+3-й минуте забил Симоне Верди.

«Зебры» в турнирной таблице серии А остались на 12-м месте, имея 39 очков после 32 матчей. «Салернитана» поднялась на 19-е место с 22 очка после 32 туров.