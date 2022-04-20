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«Удинезе» дома проиграл «Салернитане»

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«Удинезе» дома проиграл «Салернитане» в перенесенном матче 19-го тура чемпионата Италии. Матч закончился со счетом 0:1.

Гол на 90+3-й минуте забил Симоне Верди.

«Зебры» в турнирной таблице серии А остались на 12-м месте, имея 39 очков после 32 матчей. «Салернитана» поднялась на 19-е место с 22 очка после 32 туров.

Италия. Серия А. 19-й тур
20 апр, 19:45. Dacia Arena (Удине)
Удинезе
0:1
Салернитана
Голы
Верди, 90 (0:1)
Удинезе
Сильвестри Перес Удогие Мари Бекао Соппи (Зегелар, 70) Арслан (Макенго, 57) Яяло (Уоллас, 57) Самарджич Деулофеу Пуссетто (Саксесс, 65)
Салернитана
Сепе Фасио Раньери Дьембер Эдерсон Бохинен Радованович Кулибали (Кастанос, 72) Зортеа Рибери (Микаэл, 72) Бонаццоли (Верди, 87)
Предупреждения
Яяло 31’, Мари 89’, Деулофеу 90’  -  Раньери 56’, Эдерсон 84’, Бохинен 86’, Верди 90’, Кастанос 90’
Судьи
Соцца (Италия)
ФК Салернитана
ФК Удинезе
0
Чемпионат Италии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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И В Н П +/- О
1
 Милан 33 21 8 4 58-29 71
2
 Интер 32 20 9 3 68-25 69
3
 Наполи 33 20 7 6 59-27 67
4
 Ювентус 33 18 9 6 50-29 63
5
 Рома 33 17 7 9 54-37 58
6
 Лацио 33 16 8 9 65-48 56
7
 Фиорентина 32 17 5 10 53-40 56
8
 Аталанта 32 14 9 9 54-38 51
9
 Верона 33 13 9 11 58-50 48
10
 Сассуоло 33 12 10 11 58-53 46
11
 Торино 32 10 10 12 36-31 40
12
 Удинезе 32 9 12 11 47-50 39
13
 Болонья 32 10 8 14 35-45 38
14
 Эмполи 33 8 10 15 42-60 34
15
 Специя 33 9 6 18 33-57 33
16
 Сампдория 33 8 5 20 40-56 29
17
 Кальяри 33 6 10 17 31-61 28
18
 Дженоа 33 2 16 15 24-54 22
19
 Венеция 32 5 7 20 26-58 22
20
 Салернитана 32 5 7 20 26-69 21
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38 тур
23.04 16:00
Венеция – Аталанта
 - : -
23.04 16:00
Торино – Специя
 - : -
23.04 19:00
Интер – Рома
 - : -
23.04 21:45
Верона – Сампдория
 - : -
24.04 13:30
Салернитана – Фиорентина
 - : -
24.04 16:00
Болонья – Удинезе
 - : -
24.04 16:00
Эмполи – Наполи
 - : -
24.04 19:00
Дженоа – Кальяри
 - : -
24.04 21:45
Лацио – Милан
 - : -
25.04 21:45
Сассуоло – Ювентус
 - : -
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Чиро Иммобиле

Чиро Иммобиле

Лацио

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Душан Влахович

Ювентус

 23
Джованни Симеоне

Джованни Симеоне

Верона

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П
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Доменико Берарди

Сассуоло

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Сергей Милинкович-Савич

Сергей Милинкович-Савич

Лацио

 8
Николо Барелла

Николо Барелла

Интер

 7
И К Ж
Адама Сумаоро

Адама Сумаоро

Болонья

 24 2 5
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Николо Дзаньоло

Рома

 25 1 10
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Кельвен Амиан

Специя

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