«Ювентус» — «Аталанта»: Миранчук остался в запасе
«Ювентус» и «Аталанта» назвали стартовые составы на матч 14-го тура чемпионата Италии. Российский полузащитник гостей Алексей Миранчук остался в запасе.
«Ювентус»: Щенсны, Куадрадо, де Лигт, Бонуччи, Алекс Сандру, Кьеза, Маккенни, Локателли, Рабьо, Дибала, Мората.
«Аталанта»: Муссо, Толой, Демирал, Джимшити, Дзаппакоста, Де Роон, Фройлер, Мехле, Пессина, Сапата, Малиновский.
Матч начнется в 20.00 по московскому времени.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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