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«Эмполи» в концовке второго тайма перевернул ход встречи и победил «Фиорентину» без Кокорина

18:57
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«Эмполи» одержал волевую победу над «Фиорентиной» в матче 14-го тура чемпионата Италии.

Счет в середине второго тайма открыл нападающий «фиалок» Душан Влахович.

Однако в самой концовке встречи хозяева смогли переломить ход встречи и забили два гола за три минуты.

Отметим, что российский нападающий «Фиорентины» Александр Кокорин пропускал этот матч.

Италия. Серия А. 14-й тур
27 нояб, 17:00. Carlo Castellani (Эмполи)
Эмполи
2:1
Фиорентина
Голы
Влахович, 57 (0:1), Бандинелли, 87 (1:1), Пинамонти, 89 (2:1)
Эмполи
Викарио Тонелли Стоянович Луперто Паризи (Маркицца, 72 ) Хендерсон (Байрами, 58 ) Журковски (Хаас, 44 ) Риччи Кутроне (Бандинелли, 58 ) Ди Франческо (Ла Мантия, 72 ) Пинамонти
Фиорентина
Терраччано Мартинес Куарта Бираги Миленкович Одриосола Бонавентура (Мале, 78) Сапонара (Гонсалес, 58) Торрейра (Амрабат, 85) Данкан (Кастровилли, 46) Кальехон Влахович
Предупреждения
Тонелли 65  -  Торрейра 51
Судьи
Сакки

Италия. Серия А. 14-й тур
27 нояб, 17:00. Luigi Ferraris (Генуя)
Сампдория
3:1
Верона
Голы
Тамез, 37 (0:1), Кандрева, 51 (1:1), Экдаль, 77 (2:1), Мурру, 90 (3:1)
Сампдория
Аудеро Ауджелло (Дрэгушин, 86 ) Колли Берешиньски Феррари (Йосида, 35 ) Торсби Экдаль Верре (Адриэн Силва, 66 ) Кандрева Капуто (Мурру, 86 ) Квальярелла (Габбьядини, 86 )
Верона
Монтипо Фараони Казале (Канчелльери, 84) Чеккерини Давидович Барак Лазович Илич Тамез (Мигел Велозу, 74) Капрари Симеоне (Лазанья, 67)
Предупреждения
Берешиньски 56, Экдаль 69, Торсби 70, Квальярелла 80  -  Фараони 65
Судьи
Маджони

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Рубин
Динамо

П2

22%

2.02

1X

20%

1.85

ТБ 2.0

18%

1.50
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Челси
Манчестер Юнайтед

П1

28%

1.60

Ф1 (-1.0)

22%

2.02

ТМ 3.5

15%

1.41
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
ЦСКА
Зенит

П2

30%

1.82

ТБ 2.5

26%

1.78

Обе забьют - да

21%

1.73

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Иван Шитик все материалы автора

Чемпионат Италии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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