«Ювентус» сыграл вничью с «Аталантой», Миранчук вышел в концовке матча

«Ювентус» дома сыграл вничью с «Аталантой» в матче 28-го тура серии А — 2:2.

У хозяев голы забивали Андреа Камбьясо и Аркадиуш Милик. Две результативные передачи сделал Уэстон Маккенни. У бергамасков дубль оформил Тен Копмейнерс.

Российский полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук вышел на поле на 88-й минуте.

«Ювентус» набрал 58 очков и занимает третье место в таблице чемпионата Италии.

«Аталанта» не выигрывает в 4-м матче серии А подряд — 2 поражения и 2 ничьих. Команда набрала 47 очков и занимает 6-е место, отставая от «Ромы» (47 очков и матч в запасе) по дополнительным показателям.