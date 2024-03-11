«Рома» спаслась от поражения в матче с «Фиорентиной» благодаря голу на 90+5-й минуте
«Рома» на выезде сыграла вничью с «Фиорентиной» в матче 28-го тура чемпионата Италии — 2:2.
На 18-й минуте отличился защитник хозяев Лука Раньери. На 58-й минуте полузащитник гостей Уссем Ауар сравнял счет.
На 69-й минуте полузащитник «Фиорентины» Роландо Мандрагора вывел свою команду вперед, на 80-й минуте хавбек хозяев Кристиано Бираги не реализовал пенальти.
На 90+5-й минуте полузащитник «Ромы» Диего Льоренте забил гол и спас римлян от поражения.
«Рома» занимает пятое место в турнирной таблице серии А с 48 очками. «Фиорентина» идет восьмой с 43 очками.
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|
4
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|
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|
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|15
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|
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|6
|8
|14
|25-36
|26
|
15
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|28
|6
|8
|14
|29-49
|26
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16
|Лечче
|28
|5
|10
|13
|25-45
|25
|
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|6
|7
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|Фрозиноне
|28
|6
|6
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|15.03
|22:45
|
Эмполи – Болонья
|0 : 1
|16.03
|17:00
|
Монца – Кальяри
|- : -
|16.03
|17:00
|
Удинезе – Торино
|- : -
|16.03
|20:00
|
Салернитана – Лечче
|- : -
|16.03
|22:45
|
Фрозиноне – Лацио
|- : -
|17.03
|14:30
|
Ювентус – Дженоа
|- : -
|17.03
|17:00
|
Верона – Милан
|- : -
|17.03
|20:00
|
Рома – Сассуоло
|- : -
|17.03
|20:00
|
Аталанта – Фиорентина
|- : -
|17.03
|22:45
|
Интер – Наполи
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