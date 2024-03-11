«Рома» спаслась от поражения в матче с «Фиорентиной» благодаря голу на 90+5-й минуте

«Рома» на выезде сыграла вничью с «Фиорентиной» в матче 28-го тура чемпионата Италии — 2:2.

На 18-й минуте отличился защитник хозяев Лука Раньери. На 58-й минуте полузащитник гостей Уссем Ауар сравнял счет.

На 69-й минуте полузащитник «Фиорентины» Роландо Мандрагора вывел свою команду вперед, на 80-й минуте хавбек хозяев Кристиано Бираги не реализовал пенальти.

На 90+5-й минуте полузащитник «Ромы» Диего Льоренте забил гол и спас римлян от поражения.

«Рома» занимает пятое место в турнирной таблице серии А с 48 очками. «Фиорентина» идет восьмой с 43 очками.