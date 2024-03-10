«Венеция» обыграла «Бари» в серии Б, Черышев не вышел на поле
«Венеция» дома победила «Бари» в матче 29-го тура итальянской серии Б — 3:1.
Победу хозяевам принесли голы Кристиана Гютькера (3-я минута), Джорджио Альтаре (15-я) и Йоэля Похьянпало (90+1-я).
Единственный гол гостей на 37-й минуте забил Георге Пушкаш.
Российский полузащитник «Венеции» Денис Черышев провел всю игру на скамейке запасных.
«Венеция» (54 очка) занимает третье место в серии Б. «Бари» (34) идет 15-м в турнирной таблице.
Источник: Таблица серии Б
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|1
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|75
|
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|18
|5
|5
|52-32
|59
|
3
|Ювентус
|28
|17
|7
|4
|44-23
|58
|
4
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|29
|15
|9
|5
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|54
|
5
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|14
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|48
|
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|
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|43-32
|44
|
8
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|28
|12
|7
|9
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|43
|
9
|Лацио
|28
|12
|4
|12
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|40
|
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|28
|10
|9
|9
|31-36
|39
|
11
|Торино
|28
|9
|11
|8
|26-26
|38
|
12
|Дженоа
|28
|8
|9
|11
|31-36
|33
|
13
|Удинезе
|28
|4
|15
|9
|28-42
|27
|
14
|Верона
|28
|6
|8
|14
|25-36
|26
|
15
|Кальяри
|28
|6
|8
|14
|29-49
|26
|
16
|Лечче
|28
|5
|10
|13
|25-45
|25
|
17
|Эмполи
|29
|6
|7
|16
|22-43
|25
|
18
|Фрозиноне
|28
|6
|6
|16
|35-57
|24
|
19
|Сассуоло
|28
|6
|5
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|33-55
|23
|
20
|Салернитана
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|18
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|14
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|15.03
|22:45
|
Эмполи – Болонья
|0 : 1
|16.03
|17:00
|
Монца – Кальяри
|- : -
|16.03
|17:00
|
Удинезе – Торино
|- : -
|16.03
|20:00
|
Салернитана – Лечче
|- : -
|16.03
|22:45
|
Фрозиноне – Лацио
|- : -
|17.03
|14:30
|
Ювентус – Дженоа
|- : -
|17.03
|17:00
|
Верона – Милан
|- : -
|17.03
|20:00
|
Рома – Сассуоло
|- : -
|17.03
|20:00
|
Аталанта – Фиорентина
|- : -
|17.03
|22:45
|
Интер – Наполи
|- : -
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Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Лаутаро Мартинес
Интер
|23
|
|
Душан Влахович
Ювентус
|15
|
|
Пауло Дибала
Рома
|12
|П
|
|
Оливье Жиру
Милан
|8
|
|
Рафаэл Леау
Милан
|7
|
|
Уэстон Маккенни
Ювентус
|7
|И
|К
|Ж
|
|
Антуан Макумбу
Кальяри
|26
|1
|3
|
|
Ламек Банда
Лечче
|19
|1
|5
|
|
Даниэль Болока
Сассуоло
|23
|1
|5
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