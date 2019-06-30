"Ювентус" 1 июля объявит о трансфере де Лигта

"Ювентус" 1 июля официально объявит о трансфере защитника "Аякса" Маттейса де Лигта​, утверждает Tuttosport. Туринцы заплатили за 19-летнего игрока 67 миллионов евро, также предполагаются бонусы в размере 13 миллионов.

Контракт Де Лигта с "Ювентусом" будет рассчитан на пять лет с зарплатой 8 миллионов евро в год. Кроме того, предполагаются бонусы до 4 миллионов.

Напомним, что футболистом также интересовались "Барселона", "ПСЖ" и "Манчестер Юнайтед". В сезоне-2018/19 де Лигт провел 55 матчей за клуб, в которых забил 7 голов и отдал 4 результативные передачи.