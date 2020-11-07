Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Италия

Чемпионат Италии, 7-й тур: расписание и трансляции всех матчей

09:45
«Аталанта» на своем поле примет «Интер». Фото twitter.com/Atalanta_BC
«Аталанта» на своем поле примет «Интер». Фото twitter.com/Atalanta_BC

7-й тур чемпионата Италии.

6 ноября, пятница

«Сассуоло» — «Удинезе» — 0:0
«Сассуоло»: Консильи, Каан Айхан, Марлон, Рожериу, Феррари, Лопес (Обианг, 90+1), Локателли, Траоре (Мерт Мюлдюр, 46), Капуто (Распадори, 77), Берарди, Бога (Дефрель, 64).
«Удинезе»: Муссо, Зегелар, Найтинк, Самир, Стрюгер Ларсен, Бекао, Арслан, Перейра, де Пауль, Окака Чука (Лазанья, 85), Пуссетто (Деулофеу, 65).
Предупреждения: Пуссетто, 9. Найтинк, 16. Траоре, 31. Феррари, 43.
Судья: Аббаттиста.
6 ноября. Реджо-Эмилия. Стадион «Мапеи — Читта-дель-Триколоре».

7 ноября, суббота

«Кальяри» — «Сампдория»

Видеотрансляция игры на сайте Матч ТВ — 17.00

Кальяри — Сампдория

«Беневенто» — «Специя»

Беневенто — Специя

«Парма» — «Фиорентина»

Видеотрансляция игры на сайте Матч ТВ — 22.45

Парма — Фиорентина

8 ноября, воскресенье

«Лацио» — «Ювентус»

Видеотрансляция игры на сайте Матч ТВ — 14.30

Лацио — Ювентус

«Аталанта» — «Интер»

Видеотрансляция игры на сайте Матч ТВ — 17.00

Аталанта — Интер

«Дженоа» — «Рома»

Видеотрансляция игры на сайте Матч ТВ — 17.00

Дженоа — Рома

«Торино» — «Кротоне»

Торино — Кротоне

«Болонья» — «Наполи»

Болонья — Наполи

«Милан» — «Верона»

Видеотрансляция игры на сайте Матч ТВ — 22.45

Милан — Верона

Чемпионат Италии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир