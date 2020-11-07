Чемпионат Италии, 7-й тур: расписание и трансляции всех матчей
7-й тур чемпионата Италии.
6 ноября, пятница
«Сассуоло» — «Удинезе» — 0:0
«Сассуоло»: Консильи, Каан Айхан, Марлон, Рожериу, Феррари, Лопес (Обианг, 90+1), Локателли, Траоре (Мерт Мюлдюр, 46), Капуто (Распадори, 77), Берарди, Бога (Дефрель, 64).
«Удинезе»: Муссо, Зегелар, Найтинк, Самир, Стрюгер Ларсен, Бекао, Арслан, Перейра, де Пауль, Окака Чука (Лазанья, 85), Пуссетто (Деулофеу, 65).
Предупреждения: Пуссетто, 9. Найтинк, 16. Траоре, 31. Феррари, 43.
Судья: Аббаттиста.
6 ноября. Реджо-Эмилия. Стадион «Мапеи — Читта-дель-Триколоре».
7 ноября, суббота
Видеотрансляция игры на сайте Матч ТВ — 17.00
Видеотрансляция игры на сайте Матч ТВ — 22.45
8 ноября, воскресенье
Видеотрансляция игры на сайте Матч ТВ — 14.30
Видеотрансляция игры на сайте Матч ТВ — 17.00
Видеотрансляция игры на сайте Матч ТВ — 17.00
Видеотрансляция игры на сайте Матч ТВ — 22.45
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.