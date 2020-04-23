Все игроки и сотрудники «Сампдории» выздоровели после заболевания коронавирусом
19:23
«Сампдория»? на официальном сайте сообщила, что все игроки, которые ранее имели положительный результат, выздоровели от коронавируса.
Ранее клуб отказался подтвердить, сколько игроков и сотрудников заразились коронавирусом.
Первым из игроков заразился форвард Маноло Габбьядини. За ним последовали еще семь футболистов. После этого «Сампдория» не стала называть каждого игрока или сотрудника, чтобы защитить их конфиденциальность.
Теперь все, кто заболел коронавирусом, выздоровели.
Материалы сюжета: Коронавирус отменил спорт: мировая угроза-2020