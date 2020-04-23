Все игроки и сотрудники «Сампдории» выздоровели после заболевания коронавирусом

«Сампдория»? на официальном сайте сообщила, что все игроки, которые ранее имели положительный результат, выздоровели от коронавируса.

Ранее клуб отказался подтвердить, сколько игроков и сотрудников заразились коронавирусом.

Первым из игроков заразился форвард Маноло Габбьядини. За ним последовали еще семь футболистов. После этого «Сампдория» не стала называть каждого игрока или сотрудника, чтобы защитить их конфиденциальность.