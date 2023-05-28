Онана: «Хочу поблагодарить Индзаги за доверие»

Вратарь «Интера» Андре Онана поблагодарил главного тренера клуба Симон Индзаги.

«Я хочу поблагодарить Индзаги, он прекрасно работает, а мне оказал доверие и я стал основным вратарем «Интера». Для меня это большая честь, я надеюсь, что с этим клубом выиграю все, что возможно, — цитирует Онана FCInter1908.

27-летний камерунец перешел в «Интер» на правах свободного агента перед сезоном-2022/23.

В 39 матчах в составе «нерадзурри» Онана пропустил 33 гола и 19 матчей отстоял на ноль.