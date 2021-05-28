Власти разрешили допустить 500 вакцинированных зрителей на товарищеский матч сборной Италии

Правительство Италии подписало указ, разрешающий 500 зрителям посетить товарищеский матч национальной команды со сборной Сан-Марино, сообщает Football-Italia.

Болельщики смогут посетить встречу, если предъявят справку о вакцинировании против коронавируса. Также они должны будут поддерживать социальное дистанцирование и носить маски.

Матч Италии против Сан-Марино в рамках подготовки к чемпионату Европы пройдет 28 мая. После этого команда Роберто Манчини уйдет в отпуск, а 1 июня возобновит тренировки.

Сборная Италии на групповом турнире Евро-2020 встретится с Турцией, Уэльсом и Швейцарией.