Меньян: «Не могу дождаться, чтобы испытать страсть болельщиков «Милана»

Вратарь «Милана» Майк Меньян поделился впечатлениями от перехода в итальянский клуб.

«Я очень рад присоединиться к «Милану». Это один из крупнейших клубов в мире с амбициями и проектами на будущее. Я очень рад внести в этот проект то, что у меня есть. Не могу дождаться, чтобы испытать страсть болельщиков россонери.

Рафаэль Лиао — потрясающий талант. Мне посчастливилось играть с ним в «Лилле», и теперь мы снова увиделись. То же самое и с Ибрагимовичем, с ним всегда приятно играть", — приводит слова Меньяна официальный сайт клуба.

25-летний француз заключил с итальянским клубом контракт до конца июня 2026 года. Футболист будет выступать под номером «16».

В сезоне-2020/21 Меньян провел 48 матчей за «Лилль», в том числе все матчи в чемпионате Франции, 23 раза сыграв на ноль и пропустив 38 мячей. Вместе с командой вратарь стал чемпионом Франции.