«Рома» может подписать Боатенга

В летнее трансферное окно защитник Джером Боатенг может присоединиться к «Роме». По информации La Gazzetta dello Sport, главный тренер римского клуба Жозе Моуринью заинтересован в приглашении 32-летнего немца.

Контракт Боатенга с «Баварией» истекает этим летом, поэтому он может присоединиться к новой команде бесплатно.

В текущем сезоне на счету Боатенга 2 гола и 1 ассист в 39 матчах во всех турнирах.

Напомним, ранее сообщалось об интересе к немецкому защитнику со стороны «ПСЖ», «Тоттенхэма», «Барселоны» и «Челси».