«Интер» хочет подписать защитника «Ланса» Клосса

«Интер» хочет подписать защитника «Ланса» Жонатана Клосса, сообщает L`Equipe.

По данным источника, летом 2021 года команду покинет Ашраф Хакими, который скорее всего перейдет в «ПСЖ» за 60 миллионов евро.

Хакими провел 45 матчей за «Интер» в минувшем сезоне, на его счету 7 голов и 11 результативных передач. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость марокканца в 50 миллионов евро.

28-летний Клосс провел 33 матча в лиге 1, забив 3 гола и сделав 6 результативных передач.