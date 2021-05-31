Футбол
Италия
Новости
Серия A Серия B Кубок Суперкубок
Новости   //    Футбол   //    Италия

«Интер» хочет подписать защитника «Ланса» Клосса

12:02
Теги:

«Интер» хочет подписать защитника «Ланса» Жонатана Клосса, сообщает L`Equipe.

По данным источника, летом 2021 года команду покинет Ашраф Хакими, который скорее всего перейдет в «ПСЖ» за 60 миллионов евро.

Хакими провел 45 матчей за «Интер» в минувшем сезоне, на его счету 7 голов и 11 результативных передач. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость марокканца в 50 миллионов евро.

28-летний Клосс провел 33 матча в лиге 1, забив 3 гола и сделав 6 результативных передач.

Дополнительная информация:

https://www.lequipe.fr/

Чемпионат Италии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также

Сборная закончила лагерь в Австрии: жесткие тренировки, травма Марио, челленджи Дзюбы
Швеция вылетит с ЧМ, если не обыграет Словакию. При таком раскладе ее не спасет даже победа над Россией
Боярский — о «Зените» в третьей корзине: «До свидания! Можно паковать чемоданы!»
Стал известен расклад, при котором Россия может не попасть в плей-офф чемпионата мира

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд