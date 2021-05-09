Владелец «Фиорентины»: «После всех вложенных денег я не думал, что мы сможем спастись всего за три тура до конца сезона»

Владелец «Фиорентины» Рокко Комиссо поделился впечатлениями от выступления команды после победы в матче 35-го тура чемпионата Италии против «Лацио» (2:0).

«После всех вложенных денег я не думал, что мы сможем спастись всего за три тура до конца сезона. Я ожидал гораздо большего. Мы набрали 8 очков в последних 4 играх, я хочу поблагодарить Якини, который провел великолепную игру и порадовал всех жителей Флоренции. Теперь мы приближаемся к спасению», — приводит слова Комиссо Sky Sport Italia.

После этого матча «Фиорентина» с 38 очками занимает 13-е место в турнирной таблице, «Лацио» с 64 очками — на шестой строчке.