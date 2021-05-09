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Якини прокомментировал победу «Фиорентины» над «Лацио»

02:28

Главный тренер «Фиорентины» Джузеппе Якини подвел итоги матча 35-го тура чемпионата Италии против «Лацио» (2:0).

«Команда взяла правильный подход, мы были организованы, сконцентрированы все 95 минут и практически ничего не позволили «Лацио». Мы могли бы добиться большего с помощью нескольких контратак, но главное, что мы проявили дух и организованность. Это то, на что нам нужно опираться. 8 очков в последних четырех играх были действительно важным стимулом, я очень горжусь ребятами. Влахович молод, скромен, стремится работать и полон решимости. Он может пойти очень далеко, если сохранит такое отношение», — приводит слова Якини DAZN.

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