Владелец «Брешии» Массимо Челлино поделился мнением о выступлении форварда Марио Балотелли за клуб.

Ранее Челлино сообщил, что итальянский нападающий покинет команду.

— Он не появлялся на тренировках, он не выглядил очень преданным, скажем, для будущего клуба, — приводит слова Челлино BBC. В этом его проблема. Балотелли, видимо, больше не хочет оставаться в Италии, поэтому он так себя ведет.

Думаю, мы оба ошиблись. В то же время, я думаю, что мой предыдущий тренер с ним не правился.

Балотелли присоединился к «Брешии» летом 2019 года на правах свободного агента. На его счету 5 голов в 19 матчах за команду в сезоне-2019/20. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 5,5 миллиона евро.