Владельцы «Манчестер Сити» рассказали, почему инвестируют в «Палермо»
Член совета директоров City Football Group Альберто Галасси рассказал, почему группа решила инвестировать в «Палермо». Ранее владельцы «Манчестер Сити» приобрели контрольный пакет акций итальянского клуба.
«Это был простой выбор. У City Football Group не было собственного клуба в Италии, местные болельщики потрясающие и известны во всем мире. Мы сделали этот выбор перед плей-офф. Мы бы выбрали «Палермо» независимо от спортивного результата». «Палермо» вышли в серию В после победы над «Падовой» в плей-офф серии С. Это великий клуб с великим президентом, который остается у руля", — цитирует Галасси Sky Sport Italia
Клуб с Сицилии летом 2019 года был признан банкротом, после чего «Палермо» пришлось стартовать в серии D. По итогам минувшего сезона команда вернулась в серию B.
City Football Group владеет 10 футбольными клубами по всему миру, самым известным из которых является «Манчестер Сити».
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Милан
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
2
|Интер
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
3
|Наполи
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
4
|Ювентус
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|Лацио
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
6
|Рома
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Фиорентина
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Аталанта
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Верона
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Торино
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Сассуоло
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Удинезе
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Болонья
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Эмполи
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Сампдория
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Специя
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
17
|Салернитана
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
18
|Лечче
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
19
|Кремонезе
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
20
|Монца
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|13.08
|19:30
|
Милан – Удинезе
|- : -
|13.08
|19:30
|
Сампдория – Аталанта
|- : -
|13.08
|21:45
|
Лечче – Интер
|- : -
|13.08
|21:45
|
Монца – Торино
|- : -
|14.08
|19:30
|
Фиорентина – Кремонезе
|- : -
|14.08
|19:30
|
Лацио – Болонья
|- : -
|14.08
|21:45
|
Салернитана – Рома
|- : -
|14.08
|21:45
|
Специя – Эмполи
|- : -
|15.08
|19:30
|
Верона – Наполи
|- : -
|15.08
|21:45
|
Ювентус – Сассуоло
|- : -