Форвард «Интера» Эспозито перешел в «Андерлехт» на правах аренды

Нападающий «Интера» Себастьяно Эспозито перешел в «Андерлехт» на правах аренды, информирует пресс-служба итальянского клуба.

У бельгийского клуба будет возможность сделать соглашение по аренде 20-летнего форварда постоянным, но «Интер» сохранит за собой право обратного выкупа.

В сезоне-2021/22 Эспозито выступал за «Базель» на правах аренды, на его счету 7 голов и 9 результативных передач в 34 матчах за швейцарскую команду.