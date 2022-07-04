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Форвард «Интера» Эспозито перешел в «Андерлехт» на правах аренды

Алексей Еремин
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Нападающий «Интера» Себастьяно Эспозито перешел в «Андерлехт» на правах аренды, информирует пресс-служба итальянского клуба.

У бельгийского клуба будет возможность сделать соглашение по аренде 20-летнего форварда постоянным, но «Интер» сохранит за собой право обратного выкупа.

В сезоне-2021/22 Эспозито выступал за «Базель» на правах аренды, на его счету 7 голов и 9 результативных передач в 34 матчах за швейцарскую команду.

Источник: https://www.inter.it/en/news/2022/07/04/sebastiano-esposito-transfer-anderlecht.html
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