«Милан» представил игровую форму на сезон-2022/23. Она почти полностью черного цвета

«Милан» представил домашнюю игровую форму на сезон-2022/23.

Как отмечает пресс-служба клуба, дизайн футболки вдохновлен миланским наследием, новым поколением «россонери» и концепцией «миланского прикосновения».

В основе форме лежит черный цвет, который дополняют четыре традиционные красные вертикальные полосы посередине. Также на футболке присутствует надпись на итальянском языке — «Милан навсегда».

Игровая форма «Милана» в сезоне-2022/23. ФК «Милан»

В сезоне-2021/22 «Милан» впервые за 11 лет стал чемпионом Италии.