Футбол
Италия
Новости
Серия A Серия B Кубок Суперкубок
Главная
Футбол
Италия

Сегодня, 15:34

«Милан» представил игровую форму на сезон-2022/23. Она почти полностью черного цвета

«Милан» показал игровую форму на следующий сезон
Руслан Минаев
Читать «СЭ» в
Игровая форма «Милана» в сезоне-2022/23.
Фото ФК «Милан»
Игровая форма «Милана» в сезоне-2022/23.
Фото ФК «Милан»
Игровая форма «Милана» в сезоне-2022/23.
Фото ФК «Милан»
1/3

«Милан» представил домашнюю игровую форму на сезон-2022/23.

Как отмечает пресс-служба клуба, дизайн футболки вдохновлен миланским наследием, новым поколением «россонери» и концепцией «миланского прикосновения».

В основе форме лежит черный цвет, который дополняют четыре традиционные красные вертикальные полосы посередине. Также на футболке присутствует надпись на итальянском языке — «Милан навсегда».

Игровая форма «Милана» в сезоне-2022/23. Фото ФК «Милан»
Игровая форма «Милана» в сезоне-2022/23.
ФК «Милан»

В сезоне-2021/22 «Милан» впервые за 11 лет стал чемпионом Италии.

Футбол
ФК Милан
0
Чемпионат Италии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Персики: польза и вред для организма
Военкоматчики шутили: «В танк не влезет». Эксперт рассказал, как и где будет служить вратарь Иван Федотов
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Владельцы «Манчестер Сити» рассказали, почему инвестируют в «Палермо»
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Милан 0 0 0 0 0-0 0
2
 Интер 0 0 0 0 0-0 0
3
 Наполи 0 0 0 0 0-0 0
4
 Ювентус 0 0 0 0 0-0 0
5
 Лацио 0 0 0 0 0-0 0
6
 Рома 0 0 0 0 0-0 0
7
 Фиорентина 0 0 0 0 0-0 0
8
 Аталанта 0 0 0 0 0-0 0
9
 Верона 0 0 0 0 0-0 0
10
 Торино 0 0 0 0 0-0 0
11
 Сассуоло 0 0 0 0 0-0 0
12
 Удинезе 0 0 0 0 0-0 0
13
 Болонья 0 0 0 0 0-0 0
14
 Эмполи 0 0 0 0 0-0 0
15
 Сампдория 0 0 0 0 0-0 0
16
 Специя 0 0 0 0 0-0 0
17
 Салернитана 0 0 0 0 0-0 0
18
 Лечче 0 0 0 0 0-0 0
19
 Кремонезе 0 0 0 0 0-0 0
20
 Монца 0 0 0 0 0-0 0
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
13.08 19:30
Милан – Удинезе
 - : -
13.08 19:30
Сампдория – Аталанта
 - : -
13.08 21:45
Лечче – Интер
 - : -
13.08 21:45
Монца – Торино
 - : -
14.08 19:30
Фиорентина – Кремонезе
 - : -
14.08 19:30
Лацио – Болонья
 - : -
14.08 21:45
Салернитана – Рома
 - : -
14.08 21:45
Специя – Эмполи
 - : -
15.08 19:30
Верона – Наполи
 - : -
15.08 21:45
Ювентус – Сассуоло
 - : -
Все результаты / календарь
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты
Новости
RSS RSS
Все новости