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Видаль заявил, что перешел в «Интер» из-за Конте

14:36
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Полузащитник «Интера» Артуро Видаль объяснил, почему перешел в итальянскую команду из «Барселоны».

— Я перешел в «Интер», потому что это серьезный проект, которым занимается целеустремленный тренер, — приводит Corriere dello Sport слова Видаля. — Я здесь, в первую очередь, из-за Антонио Конте. Мы вместе работали в «Ювентусе» три года, это был незабываемый опыт. Он хотел видеть меня в команде, мы много общались прошлым летом, клуб сделал все, чтобы трансфер состоялся. Конте все тот же, что был в «Ювентусе». Он любит футбол и передает футболистам свое желание побеждать. Он злится, когда игроки ошибаются, и говорит об этом в лицо на глазах всей команды.

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