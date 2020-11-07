Видаль заявил, что перешел в «Интер» из-за Конте
Полузащитник «Интера» Артуро Видаль объяснил, почему перешел в итальянскую команду из «Барселоны».
— Я перешел в «Интер», потому что это серьезный проект, которым занимается целеустремленный тренер, — приводит Corriere dello Sport слова Видаля. — Я здесь, в первую очередь, из-за Антонио Конте. Мы вместе работали в «Ювентусе» три года, это был незабываемый опыт. Он хотел видеть меня в команде, мы много общались прошлым летом, клуб сделал все, чтобы трансфер состоялся. Конте все тот же, что был в «Ювентусе». Он любит футбол и передает футболистам свое желание побеждать. Он злится, когда игроки ошибаются, и говорит об этом в лицо на глазах всей команды.
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.